Число случаев Эболы в ДР Конго превысило 2260
В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев лихорадки Эбола увеличилось до 2267, из них 893 закончились смертью. Такие данные привело правительство страны в последнем отчетe о ситуации, передает Reuters.
Вспышка заболевания в ДР Конго началась в мае. По данным властей, речь идет о штамме Бундибугио, для которого пока не создано ни вакцины, ни специфического лечения.
Всемирная организация здравоохранения считает нынешнюю вспышку одной из крупнейших в истории страны. Медики и власти продолжают отслеживать распространение инфекции и принимать меры по ее сдерживанию.
Случаи заболевания также фиксировались в Уганде, однако 16 июля оттуда выписали последнего пациента, а новых заражений с конца июня не регистрировали.
Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, вызванная штаммом Бундибугио, является 17-й зарегистрированной вспышкой в стране с 1976 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в середине мая 2026 года признала ее чрезвычайной ситуацией международного значения, подчеркнув потенциал для более масштабного распространения, хотя на глобальном уровне угроза пока оценивается как низкая. Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в регионах, где идет вооруженный конфликт (провинции Итури, Северное Киву и Южное Киву), а также сопротивлением местного населения медикам и гуманитарным миссиям.
По состоянию на середину мая 2026 года, когда ВОЗ объявила чрезвычайное положение, было подтверждено 246 случаев заражения и 80 смертей в ДРК, а также два случая заражения и один случай смерти в соседней Уганде. К июню 2026 года вспышка штамма Бундибугио стала крупнейшей в Африке по темпам распространения, значительно превзойдя темпы эпидемий 2014-2016 и 2018-2019 годов. На создание вакцины, адаптированной к новому штамму, по оценкам ВОЗ, может уйти от шести до девяти месяцев. Россия уже разработала вакцину против нового штамма Эболы, которая сейчас находится на стадии тестирования.