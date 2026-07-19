Число случаев Эболы в ДР Конго превысило 2260

В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев лихорадки Эбола увеличилось до 2267, из них 893 закончились смертью. Такие данные привело правительство страны в последнем отчетe о ситуации, передает Reuters.

Вспышка заболевания в ДР Конго началась в мае. По данным властей, речь идет о штамме Бундибугио, для которого пока не создано ни вакцины, ни специфического лечения.

Всемирная организация здравоохранения считает нынешнюю вспышку одной из крупнейших в истории страны. Медики и власти продолжают отслеживать распространение инфекции и принимать меры по ее сдерживанию.

Случаи заболевания также фиксировались в Уганде, однако 16 июля оттуда выписали последнего пациента, а новых заражений с конца июня не регистрировали.