В Оренбурге мошенник похитил у пенсионеров около 1,5 млн рублей

В Оренбурге сотрудники полиции задержали курьера мошенников, похитившего у пяти пенсионеров около 1,5 млн руб. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При выяснении обстоятельств полицейскими установлено, что заявительницам на стационарные телефоны звонили неизвестные, которые притворялись их родственниками или сообщали, что их близкие люди могут стать фигурантами уголовных дел. Для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности требовалась крупная денежная сумма. После чего пенсионерки передавали пакеты, в которых находились денежные средства неизвестному молодому человеку, одна из потерпевших скинула пакет с деньгами через окно.

По подозрению в совершении хищений задержан 19-летний уроженец Кувандыкского района. Сотрудникам полиции молодой человек пояснил, что «работу» ему предложили в интернете. Он приехал в Оренбург, и действуя по инструкции кураторов, забирал деньги и переводил основную сумму на предоставленный счет, оставляя себе 10% с каждой похищенной суммы в качестве вознаграждения.

Полицейскими у задержанного изъято 100 тыс. руб. и 790 долларов США. В отношении нео возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Андрей Сазонов