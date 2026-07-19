В Октябрьском округе Пермского края ввели режим ЧС из-за сильных ливней

В Октябрьском муниципальном округе Пермского края с 18 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных осадков и подтоплений, сообщил глава округа Георгий Поезжаев.

Частично подтоплены населенные пункты Верх-Ирень, Атнягузи и Мостовая. Сильный поток воды движется вниз по течению в деревни Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай и Биктулка.

Для координации ликвидации последствий в округ прибыли специалисты МЧС. Поезжаев призвал жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и следовать рекомендациям спасателей. Он рекомендовал подготовить документы, аптечку, теплую одежду и запас еды на 2–3 суток, а также отключить электричество и газ.

Открыты два пункта временного размещения пострадавших — в зданиях Октябрьского и Сарсинского домов культуры.

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС обсуждалась оперативная ситуация. До 13:00 19 июля ответственные службы должны провести полный мониторинг пострадавших объектов. По его итогам определят объем необходимых восстановительных работ для скорейшего возвращения инфраструктуры к нормальной работе.