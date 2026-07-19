Дополнительный поезд Ижевск–Москва запустят с 30 июля

Между Ижевском и Москвой начнет курсировать дополнительный поезд в летний период. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первый рейс из Ижевска отправится 30 июля в 13:50 и прибудет в Москву на следующие сутки в 10:30 по местному времени. Рейсы этого состава из столицы Удмуртии также запланированы по нечетным дням с 1 по 29 августа. В пути предусмотрены остановки, в том числе в Кирове, Нижнем Новгороде и Владимире.

В составе — плацкартные и купейные вагоны с кондиционерами, биотуалетами и розетками. В штабном вагоне предусмотрено место для маломобильных пассажиров и их сопровождающих. В ряде вагонов разрешена перевозка животных.

Регулярный поезд Ижевск–Москва продолжает курсировать по своему расписанию.

Карина Пырина