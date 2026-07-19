ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область почти 100 раз

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 96 атакам со стороны ВСУ. По данным врио губернатора Александра Шуваева, в результате погибли два мирных жителя, еще девять человек получили ранения.

Как написал глава региона в Мах, украинские силы восемь раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также дважды сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Под ударом оказались Белгород и десять муниципальных округов.

Господин Шуваев отметил, что силы ПВО и спецподразделения сбили и подавили 173 беспилотника. Среди раненых есть ребенок.

В Белгородском и Шебекинском округах пострадавших доставили в медучреждения. 16-летняя девушка находится в детской областной больнице, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.