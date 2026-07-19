Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область почти 100 раз

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 96 атакам со стороны ВСУ. По данным врио губернатора Александра Шуваева, в результате погибли два мирных жителя, еще девять человек получили ранения.

Как написал глава региона в Мах, украинские силы восемь раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также дважды сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Под ударом оказались Белгород и десять муниципальных округов.

Господин Шуваев отметил, что силы ПВО и спецподразделения сбили и подавили 173 беспилотника. Среди раненых есть ребенок.

В Белгородском и Шебекинском округах пострадавших доставили в медучреждения. 16-летняя девушка находится в детской областной больнице, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд