Микросхема земельного участка

Марийский завод группы «Элемент» не смог через суд снести АЗС «Татнефти» (MOEX: TATN) на прилегающем участке, где компания планировала реализовать инвестпроект по расширению выпуска металлокерамических корпусов для микросхем. В «Элементе» отрицают связь судебного спора с проектом и заявляют, что будут обжаловать решение, однако эксперты указывают, что единственный способ освободить участок — выкуп или изъятие с компенсацией, в то время как судебное оспаривание может занять до двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Арбитражный суд Республики Марий Эл отказал АО «Завод полупроводниковых приборов» (входит в группу «Элемент») в сносе операторной АЗС №492, принадлежащей «Татнефть-АЗС Центр». Истец требовал признать постройку самовольной и освободить земельный участок на улице Суворова в Йошкар-Оле. Суд, рассмотрев 9 июля дело в первой инстанции, в удовлетворении иска отказал полностью. Решение может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде в течение месяца. В пресс-службе группы «Элемент» заявили, что намерены обжаловать решение в установленный законом срок.

О проекте по расширению производства было объявлено в мае 2024 года во время церемонии закладки капсулы в основание нового корпуса завода полупроводниковых приборов (ЗПП) с участием главы Марий Эл Юрия Зайцева. Гендиректор АО ЗПП Андрей Нарбутт тогда сообщал, что на проект выделено 10 млрд руб. с распределением до 2028–2030 годов. Новый корпус должен был стать площадкой для создания кластера разработки и производства металлокерамических корпусов для микроэлектроники. С 2026 года завод планировал выпускать 30 млн таких корпусов в год, а к 2030 году — расширить производство и увеличить численность персонала до 2,6 тыс. человек. Стоимость проекта впоследствии корректировалась и последний раз оценивалась в сумму чуть менее 4 млрд руб.

Выручка сегмента «Электронная компонентная база» «Элемента» (куда входят корпуса для микросхем) упала с 35,7 млрд руб. в 2024 году до 25,4 млрд руб. в 2025 году — снижение составило 10,3 млрд руб., или почти 29%, согласно данным консолидированной финансовой отчетности группы по МСФО за 2025 год.

Резолютивная часть решения пока не опубликована, однако из материалов дела следует, что ключевым обстоятельством стало наложение границ земельных участков с кадастровыми номерами 12:05:0302004:16 (в собственности истца) и 12:05:0302004:200 (предоставленного ответчику в аренду мэрией Йошкар-Олы).

Сложность возникла с проездом к пустырю, где «Элемент» рассчитывал начать стройку. Судя по карте, прямой подъезд к площадке перекрывает план расширения АЗС №492 «Татнефти». Еще в 2020 году нефтяная компания инициировала процедуру получения разрешения на реконструкцию заправки, включающую строительство нового здания операторной и увеличение навеса над топливораздаточными колонками. Именно это пересечение и стало фактической причиной судебного спора о сносе.

Суд предложил сторонам и третьим лицам оценить наличие реестровой ошибки и правомерность распоряжения спорной частью участка муниципалитетом, однако итоговое решение оказалось не в пользу завода.

В пресс-службе «Элемента» “Ъ” заявили, что спорный участок не имеет отношения к проекту строительства нового корпуса: «рядом с данным участком строительство не планировалось».

Также там подчеркнули, что проект финансируется исключительно за счет собственных средств компании, без привлечения заемного финансирования и судебный процесс не влияет на сроки его реализации. «Татнефть-АЗС-Центр» на запрос “Ъ” не ответили.

«Публичного интереса или стратегического статуса предприятия для сноса недостаточно, суд в таких спорах оценивает добросовестность землепользователя и законность предоставления участка»,— полагает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. При подтверждении этих двух условий единственным способом освободить площадку остается выкуп или изъятие с компенсацией, добавила она. Судебное оспаривание вплоть до Верховного суда РФ, по оценкам руководителя практики строительства и недвижимости «АНВИ консалтинг» Ксении Аюбхановой, займет от полутора до двух лет.

Филипп Крупанин