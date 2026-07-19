Жительница Соликамска подозревается в дропперстве

В отделе МВД России «Соликамский» возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Как установили полицейские, женщина передала третьим лицам оформленную на себя банковскую карту, по которой в январе 2026 года было переведено 740 тыс. руб., похищенных с расчетного счета одной из компаний.

На допросе подозреваемая рассказала, что встретила на улице мужчину, который в обмен за временное пользование ее банковской картой пообещал 20 тыс. руб., однако, получив карту, заплатил только 10 тыс. руб.