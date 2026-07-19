Глава СК России взял на контроль дело о жилье для сироты из Ижевска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела сироты из Ижевска, которому не предоставили жилье. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В приемную главы СКР обратился житель Удмуртии. В несовершеннолетнем возрасте он остался без попечения родителей. С 2017 года ижевчанин стоит на учете как нуждающийся в жилье, но его права не были реализованы. Заявитель вынужден снимать квартиру за свои деньги. Обращения в разные инстанции результатов не дали.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СУ СКР Роману Широбокову представить доклад о ходе расследования и о мерах по восстановлению прав заявителя на получение жилья. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Карина Пырина