В Октябрьском округе ввели режим ЧС из-за паводка

В Октябрьском округе из-за сильного паводка, вызванного дождями, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: соцсеть Георгия Поезжаева Фото: страница Георгия Поезжаева в соцсети Следующая фотография 1 / 2 Фото: соцсеть Георгия Поезжаева Фото: страница Георгия Поезжаева в соцсети

«На прошедшем заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) приняты решения: провести полный мониторинг всех пострадавших объектов и определить объемы необходимых работ для скорейшего восстановления инфраструктуры и нормальной жизни в округе», — написал господин Поезжаев.

Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в Октябрьском округе подтопило несколько населенных пунктов, их жителям предложено эвакуироваться. Речь идет о селах Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая, Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай, Биктулка. Из-за подтопления временно отключено электроснабжение в поселке Октябрьский, селе Мостовая, деревнях Атнягузи, Большой Сарс и Сосновка. Сильным потоком разрушена плотина на реке Ирень. По данным телеграм-канала «Опасные природные явления Пермского края», вчера за 12 часов в Октябрьском выпало 87 мм осадков, что и привело к наводнению. Это был самый сильный дождь в Пермском крае за последние 11 лет.

Для жителей, пострадавших от паводка, открыты два пункта временного размещения: в зданиях Октябрьского и Сарсинского домов культуры.