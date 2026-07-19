В Самаре вынесли приговор по делу о мошенничестве при строительстве порта

Советский районный суд Самары вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве международного морского терминала в Пионерском Калининградской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В 2017 году самарское ООО «Больверк» стало генеральным подрядчиком строительства международного морского порта в Пионерском Калининградской области. Стоимость госконтракта составила 7,4 млрд руб. Гарантом сделки выступил АктивКапитал-банк (в 2018 году лишился лицензии ЦБ РФ). Работы шли с опозданием, из-за чего государственное предприятие расторгло контракт. Как выяснилось в 2019 году, из полученных 3,6 млрд руб. аванса на возведение объекта было потрачено 2 млрд руб. Компания была признана банкротом.

В июле 2023 года кассационная инстанция Арбитражного суда отменила решение нижестоящих судов о возврате ООО «Больверк», бывшему подрядчику строительства морского терминала в Калининградской области, 1,3 млрд руб. Эту сумму «Больверк» перевел ООО «Спец-Альянс» якобы за поставки товара с наименованием «Труба 1020».

Троим руководителям ООО «Больверк» вменялось в вину мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование проводило Западное МСУТ СК РФ. По данным следствия, «указанные лица, действуя от имени организации, используя более дешевые материалы, не выполнили часть работ, за которые получили оплату, и израсходовали аванс — денежные средства, предназначенные для реализации контракта на другие нужды по строительству международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области».

Следствие также выяснило, что с декабря 2017 по ноябрь 2019 года обвиняемые получили свыше трех млрд руб., из них 1,1 млрд руб.они «впоследствии перечислили на счета аффилированных организаций с целью их хищения». В рамках расследования дела было арестовано имущество и деньги одного из фигурантов и организации в размере около 500 млн руб.

Бенефициар «Больверка» Сергей Шипицин и экс-гендиректор компании Сергей Петрухин приговорены судом к семи и пяти годам в колонии общего режима соответственно. Бывший первый заместитель гендиректора Виталий Данилов, возместивший причиненный ущерб, получил три с половиной года лишения свободы условно. Бывший финансовый директор компании Евгения Фрид во время расследования сбежала в Израиль и была объявлена в международный розыск.

Евгений Чернов