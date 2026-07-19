Группа «Восток» в Кубке России по хоккею с мячом сыграет в Кемерове

Кемерово примет матчи группы «Восток» предварительного раунда Кубка России по хоккею с мячом. Турнир стартует 13 сентября, говорится в сообщении Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

В группу «Восток», как и в группу «Запад» в Ульяновске, войдут до восьми команд. После кругового турнира три лучшие команды из каждой группы выйдут в финальную часть.

Составы групп пока не определены. «Мандатная комиссия по допуску хоккейных клубов к Кубку России будет работать в период с 3 августа по 1 сентября»,— говорится в сообщении ФХМР.

Валерий Лавский