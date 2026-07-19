Автобус с детьми попал в аварию в Красноярском крае

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело после аварии автобуса с детьми. Оно расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Инцидент произошел 18 июля на территории Сосновоборского муниципального округа. По данным следователей, автобус, за рулем которого находился 70-летний водитель, слетел в кювет.

«В автобусе вместе с водителем находились сопровождающий и 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал»,— говорится в сообщении ведомства.

Валерий Лавский