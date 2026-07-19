Жителей нескольких сел Октябрьского округа призвали эвакуироваться из-за паводка

Из-за сильных дождей в Октябрьском округе подтопило несколько населенных пунктов, их жителям предложено эвакуироваться. Информация об этом размещена на странице главы муниципалитета Георгия Поезжаева в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсеть Георгия Поезжаева Фото: соцсеть Георгия Поезжаева

«Произошло частичное подтопление населенных пунктов Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая, — написал господин Поезжаев. —Сильный поток воды идет вниз по течению в населенные пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай, Биктулка. Подготовьте документы, ценные вещи, медикаменты, 2-3 суточный запас непортящихся продуктов питания… покиньте дом и эвакуируйтесь в безопасное место».

Для жителей, пострадавших от паводка, открыты два пункта временного размещения: в зданиях Октябрьского и Сарсинского домов культуры.