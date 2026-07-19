Шаманы собрались на фестиваль в Туве

Фестиваль шаманизма проходит в Туве. Местом его проведения избрана туристическая база в селе Целинном.

Организатором мероприятия стало управление верховного шамана России и Тувы. «Уже подтвердили свое участие около 120 человек из Москвы, Краснодара, Челябинска, Керчи, республик Тыва, Алтай и Башкортостан, а также Китайской Народной Республики»,— говорится в сообщении правительства региона.

В программу фестиваля внесен обряд «сан салыр» (возжигание ритуального костра) в поддержку участников СВО. Кроме того, пройдут всероссийское собрание шаманов, собрание на тему «Этика поведения в обществе и шаманский кодекс» и др.

Валерий Лавский