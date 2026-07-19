Красноярские справороссы поменялись округами на выборах в Госдуму

«Справедливая Россия переставила своих кандидатов на выборах в Госдуму РФ в одномандатных округах на территории Красноярского края. Постановление об изменении ранее заверенного списка кандидатов партии Центризбирком издал 18 июля.

Депутат законодательного собрания региона Максим Маркерт, который ранее планировал избираться в Красноярском округе №58, перешел в Дивногорский округ №60. В 58-м округе кандидатом справороссов стала Ирина Крайник, в Центральном округе № 59 — Владимир Озереденко.

Всего в Красноярском крае четыре одномандатных округа. Кандидатом от «Справедливой России» в Енисейском округе №61 остался руководитель норильского отделения партии Дмитрий Дубров.

Валерий Лавский