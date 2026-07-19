ОАЭ призвали США и Иран немедленно прекратить конфликт

Составлено ИИ-Ассистентъ

ОАЭ ранее уже рассматривали возможность военных действий в ответ на атаки Ирана и готовы были присоединиться к международной коалиции для разблокировки Ормузского пролива, который Иран периодически закрывал. Еще в начале апреля 2026 года ОАЭ лоббировали принятие резолюции Совбеза ООН, которая санкционировала бы такие действия, и предлагали США занять стратегически важные острова в проливе.

Заявление МИД ОАЭ отражает их постоянную обеспокоенность ситуацией в Ормузском проливе, поскольку страна расположена вблизи него и зависит от его бесперебойного движения для поставок, включая сырую нефть. Ранее иранские власти даже угрожали атаковать американские базы и места размещения американских военных в городах ОАЭ, считая это законным правом при нанесении ударов по местам запуска американских ракет. При этом иранские атаки на энергетические объекты в ОАЭ уже случались.

Несмотря на заявления о прекращении огня и переговоры между США и Ираном в прошлые месяцы, ситуация остается крайне хрупкой, и стороны продолжают обмениваться ударами. Конфликт между США и Ираном уже обошелся мировому бизнесу в миллиарды долларов из-за роста цен на энергоносители и нарушения цепочек поставок, подчеркивая глобальную значимость стабильности в регионе.