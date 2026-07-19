МИД России: Москва и Пекин честно обсуждают все аспекты урегулирования на Украине

Москва и Пекин в доверительном ключе на разных уровнях обсуждают все аспекты урегулирования российско-украинского конфликта, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Мы продолжаем поддерживать плотный контакт с китайскими друзьями по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе, своевременно и на различных уровнях обсуждая все основные события на данном направлении»,— сказал господин Руденко ТАСС.

Как добавил замминистра, Россия признательна Китаю за сбалансированную позицию по украинскому кризису. По его словам, она основана на глубоком понимании «геополитической природы и первопричин» конфликта.