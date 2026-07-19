Десятерых пострадавших при атаке на склад WB в Тамбовской области направят в Москву

Десять человек, пострадавших при атаке беспилотников на логистический центр Wildberries в Тамбовской области, эвакуируют на лечение в Москву, сообщил Минздрав России. Их направят в федеральные медицинские центры и столичные больницы.

«Эвакуация будет проведена специалистами службы медицины катастроф, будет использован специализированный, оборудованный всем необходимым автотранспорт и санитарная авиация»,— указано в сообщении Минздрава. Ведомство добавило, что решение об эвакуации принято после телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медцентров.

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения. В Электростали погиб один человек, более 50 пострадали.