Десятерых пострадавших при атаке на склад WB в Тамбовской области направят в Москву
Десять человек, пострадавших при атаке беспилотников на логистический центр Wildberries в Тамбовской области, эвакуируют на лечение в Москву, сообщил Минздрав России. Их направят в федеральные медицинские центры и столичные больницы.
«Эвакуация будет проведена специалистами службы медицины катастроф, будет использован специализированный, оборудованный всем необходимым автотранспорт и санитарная авиация»,— указано в сообщении Минздрава. Ведомство добавило, что решение об эвакуации принято после телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медцентров.
В ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения. В Электростали погиб один человек, более 50 пострадали.
Эвакуация пострадавших специальными бортами МЧС для лечения в федеральных медицинских центрах является стандартной практикой при серьезных атаках беспилотников. Например, в июле 2025 года шестерых пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на ижевское оборонное предприятие также доставляли санитарным рейсом МЧС в Москву. Среди эвакуированных тогда был подросток. Схожая схема применялась, когда пострадавших в Новороссийске перевозили в Краснодарскую краевую больницу с последующей возможной транспортировкой в Ростов-на-Дону.
В целом, атаки беспилотников на различные регионы России стали регулярными. Подобные инциденты приводили к повреждениям как промышленных объектов и инфраструктуры, так и жилых домов. Часто после таких атак в затронутых районах вводится режим чрезвычайной ситуации или воздушной опасности, организуется работа оперативных штабов и психологическая помощь пострадавшим. Кроме того, местные власти, как правило, предоставляют выплаты пострадавшим и их семьям, а также контролируют восстановление поврежденного жилья.