Bloomberg: Ирак налаживает экспорт нефтепродуктов через Сирию

Ирак использует огромный автопарк грузовиков для перевозки мазута через Сирию — в обход Ормузского пролива, пишет Bloomberg.

Через Сирию, как отмечает агентство, теперь проходит около четверти всех поставок ближневосточной нефти. Тысячи грузовиков доставляют нефтепродукты до средиземноморских портов Сирии примерно за четыре дня.

Перенаправление потоков в обход Ормузского пролива подчеркивает усилия по интеграции Сирии в мировую экономику после того, как США сняли со страны санкции. Bloomberg отмечает, что Сирию все чаще рассматривают как транзитный пункт для экспорта нефтепродуктов.

Мазут остается основным экспортируемым видом топлива для Ирака. Помимо Сирии иракский мазут на грузовиках направляют через Иорданию. Таким же образом перевозятся небольшие объемы сырой нефти.