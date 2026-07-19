В Татарстане на ремонт моста через реку Боец направят 188 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт моста через реку Боец на автомобильной дороге Кукмор — Шемордан выделили 188,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы проведут на мосту протяженностью 24,9 погонного метра, расположенном на 20-м километре дороги в Кукморском районе. Завершить капитальный ремонт моста планируется до 25 июля 2028 года.

Финансирование предусмотрено за счет средств федерального бюджета и бюджета Татарстана.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Анна Кайдалова