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В Чувашии на поставку троллейбусов выделили 335 млн рублей

В Чувашии на закупку 10 троллейбусов большого класса с увеличенным автономным ходом выделили 335 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, троллейбусы должны иметь автономный ход не менее 20 км. Технику необходимо доставить в Чебоксары.

Поставщик передаст первую партию из пяти троллейбусов до 11 ноября, вторую — до 21 декабря.

Заказчиком выступает Минтранс Чувашии. Финансирование предусмотрено за счет республиканского бюджета.

Анна Кайдалова