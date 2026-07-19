В Татарстане направят 157,5 млн рублей на ремонт дорог в селах и поселках

В Татарстане на ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельских населенных пунктах выделили 157,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана.

Подрядчику предстоит отремонтировать 9,8 км дорог в селах, деревнях и поселках городского типа республики. Завершить работы планируется до 26 октября.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Анна Кайдалова