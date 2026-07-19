На ремонт участка трассы Набережные Челны — Альметьевск направят 398,7 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт участка автомобильной дороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск выделили 398,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы проведут на участке общей протяженностью 8,1 км в Альметьевском районе. Завершить капитальный ремонт планируется до 23 октября 2028 года.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Финансирование предусмотрено за счет бюджетов Татарстана и России.

Анна Кайдалова