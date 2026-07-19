FT: США готовят гранты на поддержку проектов MAGA за рубежом

Администрация президента США Дональда Трампа проводит «радикальную перестройку приоритетов внешней помощи», пишет Financial Times (FT). По информации газеты, Госдеп США готовится запустить серию грантов для продвижения в других странах консервативных интересов и принципов движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»).

Согласно документам Госдепа, которые получила FT, в числе целей программы указано «противодействие цензуре», под которой подразумеваются европейские законы о цифровых услугах и цифровых рынках. На этот проект США планируют выделить $2 млн. Еще $5 млн может быть направлено на развитие «цивилизационного альянса» в Европе. Речь идет о защите «свободы выражения мнений, политической конкуренции и национального суверенитета».

Прямую финансовую поддержку в размере $5 млн может получить организация Free Speech Union International, связанная с британским консерватором Тоби Янгом. В документах Госдепа упоминаются и инициативы, направленные на борьбу с «превышением полномочий и цензурой» в судебной системе Бразилии.

Лозунг MAGA появился во время первой предвыборной президентской кампании Дональда Трампа, который пытался объединить вокруг себя консервативных избирателей. Позднее MAGA стало политическим движением, которое выступает за жесткую иммиграционную политику, экономический национализм и невмешательство в вооруженные конфликты в других странах.