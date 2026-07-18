ЕС потребовал от карибских стран отказаться от выдачи гражданства за инвестиции

Власти пяти стран Карибского бассейна сообщили, что Евросоюз потребовал от них в течение двух лет отказаться от программы по выдаче гражданства за инвестиции. В противном случае ЕС введет в отношении этих стран визовый режим.

Как передает The Washington Post, речь идет о странах Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Люсия. Иностранцы, которые инвестируют в экономику перечисленных стран более $200 тыс., покупают там недвижимость или напрямую делают взносы правительствам, получают гражданство. Паспорта таких государств открывают безвизовый въезд в более чем 140 государств.

В июне каждая из пяти стран получила письмо от властей ЕС о том, что по новым правилам Евросоюза существование подобных программ дает основание для приостановки безвиза. Блок дал карибским странам срок до 1 июня 2028 года для поэтапного прекращения программ.

Еврокомиссия сообщала, что суммарно пять карибских стран выдали более 100 тыс. паспортов за инвестиции. ЕК обращала внимание, что для получения «инвестиционного» гражданства личное посещение страны не обязательно. Собеседники The Washington Post отмечают, что подобные программы имеют негативную репутацию из-за того, что заявители могут пользоваться ими для отмывания доходов или уклонения от уголовной ответственности.