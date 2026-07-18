ЕС потребовал от карибских стран отказаться от выдачи гражданства за инвестиции
Власти пяти стран Карибского бассейна сообщили, что Евросоюз потребовал от них в течение двух лет отказаться от программы по выдаче гражданства за инвестиции. В противном случае ЕС введет в отношении этих стран визовый режим.
Как передает The Washington Post, речь идет о странах Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Люсия. Иностранцы, которые инвестируют в экономику перечисленных стран более $200 тыс., покупают там недвижимость или напрямую делают взносы правительствам, получают гражданство. Паспорта таких государств открывают безвизовый въезд в более чем 140 государств.
В июне каждая из пяти стран получила письмо от властей ЕС о том, что по новым правилам Евросоюза существование подобных программ дает основание для приостановки безвиза. Блок дал карибским странам срок до 1 июня 2028 года для поэтапного прекращения программ.
Еврокомиссия сообщала, что суммарно пять карибских стран выдали более 100 тыс. паспортов за инвестиции. ЕК обращала внимание, что для получения «инвестиционного» гражданства личное посещение страны не обязательно. Собеседники The Washington Post отмечают, что подобные программы имеют негативную репутацию из-за того, что заявители могут пользоваться ими для отмывания доходов или уклонения от уголовной ответственности.
Давление Евросоюза на страны, предлагающие программы гражданства за инвестиции, усиливается уже несколько лет. Еще в 2022 году Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС немедленно отменить любые схемы предоставления гражданства в обмен на инвестиции и обеспечить эффективные проверки рисков, связанных с ними. Этот призыв был мотивирован опасениями, что такие программы могут использоваться для отмывания денег, уклонения от налогов, финансирования терроризма и организованной преступности, а также для обхода иммиграционного контроля.
Ранее ЕС уже оказывал давление на Черногорию, которая в 2023 году объявила о завершении программы «золотых паспортов» после многократных требований Евросоюза. Аналогичные программы, предлагающие гражданство или вид на жительство в обмен на инвестиции, были отменены или ужесточены в таких европейских странах, как Кипр, Мальта, Болгария, Португалия и Греция. В частности, на Кипре программа гражданства за инвестиции была отменена в 2020 году, а Португалия окончательно отменила «золотые визы» в начале 2023 года.
В последние годы ряд карибских стран уже прочувствовали это давление. Например, Доминика, Антигуа и Барбуда, Гренада и Сент-Китс и Невис в апреле 2024 года вдвое повысили минимальную стоимость «золотых паспортов» до $200 тыс., а также взяли обязательства устранить лазейки, позволявшие приобретать гражданство со скидкой. Эти меры были приняты, чтобы устранить опасения Евросоюза относительно данных программ. По данным Евросоюза, в 2023 году пять стран Карибского бассейна выдали гражданство за инвестиции как минимум 88 тысячам человек.
Такие программы пользуются спросом у состоятельных людей, поскольку предлагают не только гражданство, но и возможность безвизового въезда во многие страны, включая Шенгенскую зону и Великобританию. Тем не менее, из-за опасений, что «золотые паспорта» могут использоваться для нежелательной деятельности, ЕС продолжает настаивать на их отмене, что вынуждает страны Карибского бассейна пересматривать свои подходы к инвестиционному гражданству.