На концерте Хаски в Москве произошла массовая драка

На концерте рэпера Хаски на московском «Дизайн заводе» произошла массовая драка, передают «Ъ» очевидцы. Несколько человек получили легкие побои.

По словам очевидцев, в конфликте участвовали не только мужчины, но и женщины. Служба безопасности растащила участников драки и вызвала полицию. Пока она составляла протоколы и опрашивала пострадавших, зрители снова начали выяснять отношения. Разборки продолжились на улице, куда вывели агрессивных посетителей.

Николай Сергеев