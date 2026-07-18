Мужчина погиб при ударе БПЛА по автобусу в Белгородской области

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое в Белгородской области. Один из пассажиров скончался на месте от полученных травм, сообщил губернатор Александр Шуваев.

Пострадали еще четыре человека, в том числе 16-летняя девушка — она получила осколочное ранение бедра. Сейчас она лечится в детской областной клинической больнице.

Еще три человека госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. «Наши медики оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь»,— написал Александр Шуваев в Telegram-канале.