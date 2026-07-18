Мужчина погиб при ударе БПЛА по автобусу в Белгородской области
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое в Белгородской области. Один из пассажиров скончался на месте от полученных травм, сообщил губернатор Александр Шуваев.
Пострадали еще четыре человека, в том числе 16-летняя девушка — она получила осколочное ранение бедра. Сейчас она лечится в детской областной клинической больнице.
Еще три человека госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. «Наши медики оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь»,— написал Александр Шуваев в Telegram-канале.
В Белгородской области неоднократно фиксировались атаки беспилотников на автобусы, приводящие к жертвам и раненым. Например, в августе 2024 года беспилотник ВСУ атаковал автобус аграрной группы компаний в селе Вязовое Краснояружского района, в результате чего погиб один мирный житель и трое получили ранения. В октябре 2025 года в селе Илек-Кошары Ракитянского района при атаке на рейсовый автобус пострадали водитель и две пассажирки, их доставили в белгородскую городскую больницу №2.
За прошедшие сутки, согласно другим сообщениям Александра Шуваева, территория Белгородской области подверглась 64 атакам со стороны ВСУ, а средства ПВО ликвидировали 102 беспилотника. Ранее сообщалось о 231 сбитом БПЛА над 16 регионами России и Азовским морем за одну ночь и об 78 сбитых беспилотниках над Белгородской областью, что подчеркивает интенсивность атак.
Среди пострадавших при таких атаках ранее были не только взрослые, но и дети. Например, в сентябре 2025 года в селе Веселая Лопань Белгородского района дрон ударил по коммерческому объекту, ранив 13-летнего ребенка с проникающим осколочным ранением бедра, которого доставили в детскую областную клиническую больницу.