Единственный представитель ЛДПР в гордуме Тольятти собрался в Самарскую губдуму

Депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин сдал документы в окружную территориальную избирательную комиссию Автозаводского одномандатного округа №10 на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Самарской губернской думы. Об этом политик сообщил в своем канале в Max.

Натаниэль Папурин является единственным представителем ЛДПР в гордуме Тольятти. Депутат уверен, что в случае избрания в региональный парламент сможет представлять интересы жителей Автограда на областном уровне.

Евгений Чернов