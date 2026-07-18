Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР возбудил дело после крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения разбился в 2 км от станицы Калининской в Краснодарском крае. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК), сообщила пресс-служба ведомства.

Крушение произошло при обработке полей, пилот погиб. На месте падения начался пожар площадью 20 кв. м, который оперативно ликвидировали. Следователи сейчас осматривают место крушения. Региональная прокуратура проводит проверку.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд