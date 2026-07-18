Пункт пропуска на границе Казахстана и Оренбуржья будет расширен до восьми полос

В Актюбинской области Казахстана идет модернизация автомобильного пункта пропуска «Алимбет», который является ключевым объектом приграничной инфраструктуры и обеспечивает транспортное сообщение с Россией через соответствующий пункт «Орск». Об этом сообщает пресс-служба акимата региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект предусматривает расширение пропускной способности до четырех полос в каждую сторону, включая одну полосу для негабаритного транспорта. Цель реконструкции — ускорить пересечение границы и повысить комфорт для участников движения.

Работы на объекте начались в сентябре 2025 года. На данный момент готовность составляет 32%, при этом над реализацией проекта трудятся 113 человек.

Завершение работ запланировано до конца 2026 года.

Андрей Сазонов