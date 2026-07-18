Финал ЧМ парализовал две страны

Уличные экраны, скидки в барах и повышенные меры безопасности — в городах Испании и Аргентины готовятся к финалу чемпионата мира. Сборные этих стран сыграют друг против друга. Решающий матч состоится в Нью-Йорке 19 июля и начнется в 22:00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Eric Gay / AP Фото: Rebecca Blackwell / AP Следующая фотография 1 / 2 Фото: Eric Gay / AP Фото: Rebecca Blackwell / AP

Как пишут испанские СМИ, весь Мадрид уже превратился в одну большую фан-зону. Городские власти пытаются заранее распределить потоки людей по разным районам и устанавливают экраны подальше друг от друга. Для обеспечения порядка полиция разрабатывает специальный план действий. Похожим образом к финалу готовятся и в других городах страны, говорит корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова:

«Испанцы очень ждут завтрашний матч. Вся страна находится в напряжении. Некоторые комментаторы пишут, что хотят выиграть назло президенту США Дональду Трампу. Он, как известно, не любит Испанию — это самая нелюбимая его страна Евросоюза с социалистическим правительством. В Барселоне многие районы показывают трансляции матчей на площадях. Также экран будет установлен возле домашнего стадиона футбольного клуба «Барселона» — Camp Nou.

Известно, что премьер-министр Испании Педро Санчес полетит в Нью-Йорк, чтобы смотреть финал. Все очень надеются на победу Испании на чемпионате мира после 2010 года. И это для Ламина Ямаля тоже очень большое событие, потому что это его первый чемпионат, и у него есть возможность сразу выиграть».

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не полетит в США на финал «из суеверия». По его словам, он будет смотреть матч в том же месте, из которого следил за остальными играми. Также в качестве приметы президент уже больше месяца носит одну куртку. Милей рассказал, что снял ее лишь во время матча со Швейцарией, и сборная Аргентины сразу же забила гол. В день финала многие компании, магазины и заведения, скорее всего, приостановят свою работу, рассказал житель Буэнос-Айреса и автор Telegram-канала «Папа Женя в Аргентине» Евгений:

«В Аргентине футбол — это практически вторая религия, может быть, даже и первая. В стране очень много футбольной символики: повсюду можно увидеть граффити с футболистами сборной, особенно с Лионелем Месси, а также фотографии игроков и национальной команды. Если говорить о подготовке к финальному матчу чемпионата мира, большие экраны были здесь установлены заранее в парках. Когда играет сборная Аргентины, люди приезжают огромными толпами и вместе смотрят, болеют, поддерживают сборную.

Во время игры город практически вымирает. Например, у моей дочери отменили тренировку по плаванию, потому что в это время играла Аргентина против Англии. Все заведения оформляются в аргентинской тематике — и рестораны, и магазины, все что угодно. Используется не только символика FIFA, больше даже аргентинские флаги, национальная символика. Особенно много людей собирается в центре города. После победы сборной тысячи человек могут всю ночь праздновать, их уже под утро полиция просит расходиться».

19 июля в 00:00 мск англичане и французы сыграют в матче за третье место. Обеспечивать безопасность на матче в Майами будут все федеральные службы США, рассказал житель города и руководитель юридического бюро Bukh Global Аркадий Бух:

«Обстановка в городе спокойная. Я бы даже сказал, очень организованная. В парках установили громадные экраны, люди собираются, отдыхают. При этом заметно, что практически все силы федеральных служб — ФБР, иммиграционная служба, секретная служба — брошены на патрулирование этого мероприятия. Причем задействованы даже достаточно высокопоставленные сотрудники.

До многих сейчас просто невозможно дозвониться даже по рабочим вопросам: такое ощущение, что все переключились на футбол. То же самое касается и городской штатной полиции. Но несмотря на такое количество силовиков на улицах, никакой напряженности нет, все тихо, размеренно, без стычек между болельщиками. Организаторы явно подготовились заранее. Посмотрим, что будет в Нью-Джерси во время финала. Время покажет».

За несколько дней до финала в сети завирусилась фотография почти 19-летней давности, на которой Лионель Месси купает младенца — нынешнего игрока сборной Испании Ламина Ямаля. 19 июля они впервые встретятся на футбольном поле.

Ульяна Горелова, Ангелина Зотина