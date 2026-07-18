Гости посольства Франции в Ереване отравились на ужине в День взятия Бастилии

Несколько человек отравились на ужине в посольстве Франции в Ереване 14 июля. Мероприятие было приурочено ко Дню взятия Бастилии.

«Некоторые гости приема ... сообщили нам о симптомах пищевого отравления. Посольство Франции приносит искренние извинения этим гостям за причиненные неудобства»,— указано в заявлении диппредставительства в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta). Причины отравления выявит Минздрав Армении, заверили дипломаты.

Сколько человек почувствовали недомогание и сколько всего было гостей, не раскрывается. По данным Armenpress, на приеме были посол Франции в Армении Оливье Декотиньи, заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян, главы иностранных дипломатических миссий и другие официальные лица.