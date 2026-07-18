ТАСС: военного блогера Воеводу приговорили к трем годам колонии

Суд приговорил к трем годам лишения свободы военного блогера Алексея Земцова, известного как Воевода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, блогера признали виновным по статьям «Угроза убийством», «Умышленное уничтожение имущества» и «Вымогательство».

Агентство указывает, что адвокат блогера Инна Алябьева отказалась комментировать информацию, «пока приговор не вступит в силу».

Mash сообщает, что «автора Телеграм-канала "Воевода вещает"» приговорили к трем годам колонии общего режима. По данным Mash, «суд оставил за ним все его звания и награды». В самом канале «Воевода вещает» также появилась информация о судебном решении. В публикации сообщается, что осужденный хочет отправиться на СВО.