Селлерам определят объем выплат

Товары с пострадавших в результате атаки беспилотников складов Wildberries временно сняли с продажи. Об этом “Ъ FM” рассказали в пресс-службе маркетплейса. Там также уточнили, что запланированные объемы пока будут отгружать на другие логистические объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото: Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

В ночь на 18 июля из-за падения БПЛА пожар начался на складах в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Минимум восемь человек погибли, десятки ранены. Участники рынка оценивают ущерб самих объектов минимум в 50 млрд руб., а вместе с потерями продавцов сумма может приблизиться к 100 млрд руб.

При этом, согласно новым правилам Wildberries, которые компания опубликовала 7 июля, атаки БПЛА официально признаются форс-мажором — компенсаций селлерам в этом случае не предусмотрено. Большая часть продавцов страховки на товар также не оформляла, говорит управляющий директор магазина Mimoza Home Антонина Миненко:

«Основные отгрузки товара делались на склад в Электростали из-за того, что у него были очень комфортные условия по приемке: слоты временные, стоимость, особенно для тех, кто торгует из Москвы. Причем мы чаще всего отгружали продукцию на Электросталь, а потом уже распределяли через WB по другим складам на территории России. Хотя получилось распределить товар по другим регионам, на Электростали у нас оставалось около 100 единиц. Карточки тех позиций, которые находились там на момент атаки, исчезли. То есть Wildberries автоматически убрал их из выдачи. Специалисты рекомендуют сделать скрины остатков, чтобы были подтверждающие документы.

У Wildberries действует система: ты должен прочитать новую оферту, во всяком случае пролистать ее, до того как принять. Конечно, если ты ее не принимаешь, то автоматически у тебя нет доступа ко всем другим сервисам Wildberries. Фактически все мы должны были с ней ознакомиться. Ни у кого не было ни коллективного возражения. Я думаю, что у большинства селлеров нет возможности еще дополнительно задумываться о страховании. Когда все это произошло в Шушарах, нам компенсировали все. Мы продолжили работать в том же режиме. Я думаю, что в случае чего нам это компенсируют».

Основатель Wildberries Татьяна Ким назвала ночные атаки ужасным событием для компании. По ее словам, пострадавшим сотрудникам окажут всю необходимую поддержку. Селлеры в разговоре с “Ъ FM” признались, что пока не могут точно оценить ущерб — они надеются, что какая-то часть товаров могла уцелеть. Возможность претендовать на компенсацию есть, но лишь у некоторых продавцов, отмечает партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников:

«Правила, которые они поменяли буквально несколько дней назад, вступают в силу сразу с момента публикации. То есть это как некая оферта для продавцов, чтобы они, соглашаясь с этими условиями, принимали их в полном объеме. Да, форс-мажор в большинстве случаев включает и атаки БПЛА. В принципе, тут не подкопаться. Но если продавцы завезли товары в период действия предыдущей версии, которая не включала атаки БПЛА, тогда бы я посчитал возможным обратиться в суд и соответственно требовать возмещения.

Это коммерческие отношения, а не отношения с потребителями. Поэтому существует такая практика: если ты коммерсант, то сам несешь все риски. И когда та или иная компания публикует свои собственные правила, любое другое лицо, использующее данную площадку или сервисы этой площадки, обязано принять их. Если нет — пожалуйста, вы вольны использовать другую площадку».

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что Wildberries выплатит по 2 млн руб. семьям погибших при атаках на склады в Электростали и Котовске. Пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, получат по 1 млн руб. Кроме того, по словам Ким, несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязательств компенсировать утраченный товар, Wildberries «определит объем выплат и проработает другие меры финансовой поддержки партнеров».

Ульяна Горелова