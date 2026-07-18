Индия запустила первую частную орбитальную ракету Vikram-1

Составлено ИИ-Ассистентъ

Успех Индии в космонавтике, включая запуск Vikram-1, является частью амбициозной и развивающейся космической программы страны. Индия на протяжении десятилетий активно осваивает космическое пространство, начав с запуска своего первого спутника «Рохини» в 1980 году. С тех пор она последовательно развивала свои возможности, освоив запуски на полярные и геостационарные орбиты и создав ракеты-носители, такие как PSLV и GSLV, способные выводить значительные полезные нагрузки.

Индия также достигла заметных успехов в межпланетных миссиях и лунных программах. В 2008 году зонд «Чандраян-1» вышел на окололунную орбиту, а в 2014 году автоматическая станция «Мангальян» успешно достигла Марса. В августе 2023 года индийская станция «Чандраян-3» совершила мягкую посадку на южном полюсе Луны, а в сентябре того же года Индия запустила солнечную обсерваторию Aditya-L1 для изучения Солнца.

Провозглашенная в 2018 году пилотируемая космическая программа «Гаганьяан» нацелена на отправку человека в космос уже к 2026 году. В рамках этой программы уже ведутся работы по созданию пилотируемого корабля и центра подготовки космонавтов. Индия стремится стать четвертой страной после России, США и Китая, способной самостоятельно осуществлять пилотируемые полеты, что подчеркивает ее возросшие амбиции и технологическую зрелость в космической сфере. Кроме того, Индия намерена создать собственную орбитальную станцию «Бхаратия Антарикша» к 2035 году и отправить индийца на Луну к 2040 году.

Важным фактором развития индийской космонавтики является стимулирование частных инвестиций и компаний в эту сферу, что позволяет значительно расширять возможности и снижать затраты на запуски космических аппаратов.