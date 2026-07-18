Вклады обналичиваются в карманы

В России вновь резко вырос спрос на наличные. За первую половину июля 2026 года их объем в обращении увеличился больше чем на 500 млрд руб. Темпы прироста превысили среднемесячные показатели во втором квартале. Всего, по данным ЦБ, с начала февраля объем наличных в экономике вырос почти на 2,5 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Регулятор связывал такую тенденцию с перебоями в работе мобильного интернета и адаптацией бизнеса к налоговым изменениям. В результате у финансовых организаций сокращается объем свободных денег, а дефицит ликвидности с начала 2026-го вырос в четыре раза. Впрочем, критичной ситуация пока не стала, говорит управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«Почти наверняка это продолжение той же тенденции, которая сложилась в начале 2026 года. То есть по большей части спрос на наличные обеспечивают физические лица. Немаловажный фактор — это, конечно, то, что многие предприятия малого бизнеса просят покупателей оплачивать наличными. На фоне того, что банки снижают ставки по депозитам значительно быстрее, чем идет вниз ключевая ставка, депозиты не рефинансируются, а частично просто переходят в кэш.

Скорее всего, эта тенденция продолжится и далее. Вероятно, темпы конвертации средств могут несколько замедлиться, потому что определенная доля депозитной базы стабильна. Но так или иначе до конца 2026-го с большой вероятностью мы будем наблюдать переток средств в наличные.

Увеличение на 500 млрд руб. — это значительная сумма, которая не является, конечно, критичной для стабильности банковской депозитной системы. Но вкупе с тем, что это, в общем-то, устойчивая конвертация, которая происходит на протяжении нескольких последовательных месяцев, это вносит свой существенный вклад в структурный дефицит ликвидности для банков».

По оценкам экспертов, на фоне нехватки свободных средств банки могут повысить ставки по кредитам и ввести более жесткие требования к заемщикам. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота называет более привлекательные условия вкладов еще одним способом борьбы с дефицитом ликвидности:

«Конечно, часть средств снимается домашними хозяйствами для финансирования потребления. Часть этих денег идет в наличные, но на горизонте шести месяцев они трансформируются в потребительские расходы. Часть средств уходит в другие инструменты вложения на пути к большей доходности: кто-то верит в золото, кто-то верит в какие-то ценные бумаги и так далее. И, конечно, играет роль мотив предосторожности.

Мы также видим еще и изменение регуляторной среды, связанное с возможностями блокировки, остановки транзакций по клиентским операциям. Это один из мотивов, который уже на бытовом уровне заставляет часть экономических агентов трансформировать свои средства в наличные. Такие темпы могут не только сохраниться, но даже и ускориться.

На самом деле есть элементы — даже Банк России на это указывает — дефицита ликвидности. И в этом отношении мы видим противофазное движение на рынке депозитов. То есть вопреки снижению ключевой ставки, даже небольшому, банки не уменьшают процентные ставки по некоторым категориям депозитов. Возможно, даже на рубеже лета — осени мы увидим еще движение, когда ключевая ставка не будет снижаться или будет снижаться маленькими темпами, а вот ставки по депозитам будут расти. Но, естественно, до определенного предела».

Власти пытаются стимулировать безналичные расчеты среди малого бизнеса. С июля 2026-го Национальная система платежных карт вдвое снизила комиссию за некоторые межбанковские переводы — до 1%. Предполагается, что льготные тарифы будут действовать до 2029 года для МСП в сфере бытовых услуг и ремонта, а также для нотариусов и адвокатов.

Ульяна Горелова