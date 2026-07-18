Число смертей от Эболы в ДР Конго превысило 860

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго возросло до 2,2 тыс. Умерли 864 человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные правительства республики.

Вспышка Эболы началась в ДР Конго в мае. Ее вызвал штамм Бундибугио, вакцины и лечения от которого пока нет. По оценкам ВОЗ, вспышка лихорадки стала третьей по масштабу за всю историю наблюдений в стране.

Случаи заболевания также фиксировались в Уганде. Последнего пациента выписали 16 июля. С конца июня в стране не регистрировали новых случаев заболевания.