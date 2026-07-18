Число смертей от Эболы в ДР Конго превысило 860
Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго возросло до 2,2 тыс. Умерли 864 человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные правительства республики.
Вспышка Эболы началась в ДР Конго в мае. Ее вызвал штамм Бундибугио, вакцины и лечения от которого пока нет. По оценкам ВОЗ, вспышка лихорадки стала третьей по масштабу за всю историю наблюдений в стране.
Случаи заболевания также фиксировались в Уганде. Последнего пациента выписали 16 июля. С конца июня в стране не регистрировали новых случаев заболевания.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 18 мая 2026 года признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Несмотря на то, что ситуация не достигла критериев пандемии, ВОЗ отмечала потенциал для гораздо более масштабной вспышки. Ситуация усугубляется вооруженным конфликтом в восточных провинциях ДРК (Итури, Северное Киву и Южное Киву), где сосредоточены основные очаги заболевания. Гуманитарные миссии сталкиваются с сопротивлением местного населения, пациенты сбегают из изоляторов и нападают на медиков. Также были зафиксированы случаи поджогов мобильных госпиталей местными жителями, которые были возмущены тем, что им не выдавали тела умерших для захоронения по местным обычаям. Это приводило к бегству пациентов с подтвержденными симптомами и создавало угрозу дальнейшего распространения вируса. Помимо военного конфликта, распространение вируса осложняется недоверием и сопротивлением местных жителей к мерам реагирования, а также голодом, из-за которого пациенты предпочитают покидать лечебные учреждения в поисках еды. Эти факторы затрудняют работу медиков и способствуют стремительному распространению заболевания, которое, по оценкам ВОЗ на 16 мая, могло быть значительно масштабнее официальных данных. Ранее Россия разработала вакцину против штамма Бундибугио, однако она должна пройти испытания. При этом Роспотребнадзор оценивает риски появления Эболы в России как минимальные и направил своих специалистов в Уганду для выяснения причин вспышки.