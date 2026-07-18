Глава СК затребовал доклад по делу о нерасселении жильцов аварийного дома в Марий Эл

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту нерасселения жильцов аварийного дома в Волжске Республики Марий Эл. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

По данным СК, двухэтажный деревянный дом 1936 года постройки на улице Комарова был признан аварийным еще в 2018 году из-за высокой степени физического износа, однако до сих пор жильцам не предоставлено благоустроенное жилье, сроки расселения не называются. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

СУ СК по Марий Эл возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Александру Рычкову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по восстановлению прав жильцов.

Анар Зейналов