Курс доллара. Прогноз на 20–24 июля

Павел Бирюков,

главный экономист Поддержку рублю может оказать подготовка экспортеров к уплате налогов Рубль несколько ослаб за неделю, что могло быть обусловлено как сокращением продаж со стороны экспортеров, так и увеличением спроса на валюту. В пользу последнего свидетельствует небольшой рост юаневых ставок до 2–3%. На этом фоне восстановление мировых цен на нефть на 12% за неделю не смогло поддержать национальную валюту. На следующей неделе поддержку рублю может оказать подготовка экспортеров к уплате налогов (28 июля). В данных условиях мы ожидаем, что курс может стабилизироваться в диапазоне 11,35–11,55 руб. за юань и 76,5–78 руб. за доллар США.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Ожидаем консолидации курса в диапазоне 77–80 руб. за доллар США Рубль показывает разнонаправленную динамику. С одной стороны, высокие ставки оказывают поддержку национальной валюте, с другой — жесткая антироссийская риторика сдерживает оптимизм. На этом фоне мы ожидаем консолидации курса в диапазоне 77–80 руб. за доллар США.

Илья Федоров,

главный экономист Ждем роста предложения валюты в налоговый период Рубль находится под давлением на фоне распродаж на фондовом рынке. Высвободившийся кэш частично переходит в валютные активы. При этом предложение валюты остается сдержанным, ведь экспортная выручка немного припадает, особенно в неэнергетическом секторе. Ждем роста предложения валюты в налоговый период и укрепления рубля ближе к нижней границе диапазона 76–80 руб./$, где рубль, по нашим ожиданиям, будет находиться большую часть времени.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Сдерживающими факторами остаются относительно высокие процентные ставки и рост цен на нефть На прошедшей неделе преобладала тенденция к ослаблению рубля, которая, возможно, объяснялась геополитическими факторами и постепенным уменьшением притока валютной выручки из-за отсрочек в ее поступлении и снижения цен на нефть в июне. Меры по балансированию топливного рынка также, вероятно, способствуют умеренному ослаблению рубля. Во второй половине месяца может активизироваться подготовка к налоговым и дивидендным выплатам, что может ограничивать ослабление рубля. Также сдерживающими факторами остаются относительно высокие процентные ставки и рост цен на нефть из-за роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. На следующей неделе курс доллара может составлять 77–80 руб./$, юаня — 11,3–11,8 руб./CNY.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Объем отчислений крупных нефтегазовых компаний в бюджет может увеличиться На предстоящей неделе можно ожидать восстановления курса рубля. Основным драйвером выступит рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам. С учетом погашения обязательств по налогу на дополнительный доход объем отчислений крупных нефтегазовых компаний в бюджет может увеличиться примерно на 60% относительно предыдущего месяца. Дополнительную поддержку рублю способна оказать конъюнктура рынка энергоносителей: риски эскалации напряженности на Ближнем Востоке могут способствовать росту цен на нефть и, как следствие, улучшению ожиданий по объему валютной выручки нефтегазового сектора. Прогнозируем снижение курса юаня до нижней половины диапазона 11–11,8 руб./CNY, а курса доллара — до уровня ниже 77 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Усилившаяся турбулентность внутренних площадок не располагает к увеличению рублевых инвестиций Давление на рубль растет как со стороны динамики фондового и долгового рынков, так и по каналу геополитики. Новые потенциальные западные санкции воспринимаются участниками рынка негативно, они отражают отсутствие прогресса по украинскому конфликту. При этом усилившаяся турбулентность внутренних площадок не располагает к увеличению рублевых инвестиций. Поддержкой выступает рост нефтяных котировок из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке, однако за счет широких дисконтов по Urals она выглядит ограниченной.