Объект «Мираторга» под Брянском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Свиноводческий комплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области неоднократно подвергался атакам беспилотников со стороны ВСУ. Уже в июле 2025 года дроны несколько раз атаковали комплекс, нанеся легкие повреждения строительной технике, и один из БПЛА повредил кровлю здания, спровоцировав пожар. Кроме того, в декабре 2025 года в этом же районе пострадал водитель предприятия от осколочных ранений, а автомобиль «УАЗ» был поврежден. Также 29 октября 2025 года сообщалось о повреждении производственного помещения «Мираторга» в Брянской области в результате ночной атаки, когда над регионом сбили 46 беспилотников.

«Мираторг» является крупным агропромышленным холдингом и одним из крупнейших российских производителей свинины. Значительная часть его сотрудников (26 тысяч из 43 тысяч) работает в Белгородской, Курской и Брянской областях. Только в 2024 году компания потратила почти 1 миллиард рублей на обеспечение безопасности своих сотрудников в этих регионах. К концу июня 2025 года «Мираторг» оценивал потери от боевых действий и атак в Курской области в 10,6 миллиарда рублей, что привело к приостановке работы части свинокомплексов в Рыльском районе.

Повреждения объектов агропромышленного комплекса в приграничных регионах не являются единичным случаем. В марте 2026 года в Брянской области также были атакованы объекты «Мираторга» и агрохолдинга «Охотно», в результате чего были повреждены административное здание «Мираторга» и производственный склад «Охотно». В Курской области в августе 2025 года сотрудник предприятия «Мираторга» получил осколочные ранения при атаке дрона.