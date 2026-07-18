Гора Олимп стала официальным претендентом на включение в список ЮНЕСКО

Гора Олимп в Греции вошла в число претендентов на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило Агентство по охране окружающей среды и изменению климата Греции (NECCA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petros Giannakouris / AP Фото: Petros Giannakouris / AP

Вопрос будет обсуждаться на заседании Комитета всемирного наследия в южнокорейском Пусане, которое пройдет с 19 по 29 июля. Греция начала процесс признания Олимпа объектом Всемирного наследия в 2014 году, включив его в предварительный список. В него входят объекты, которые страны затем могут официально номинировать в течение следующих пяти-десяти лет.

Заявку рассматривают 14 месяцев Международный совет по памятникам и достопримечательностям и Международный союз охраны природы. Затем рекомендации консультативных органов обсуждаются на заседании Комитета всемирного наследия, на котором представители 21 страны голосуют за номинированные объекты.

Самая высокая точка Олимпа — вершина Митикас (2917 м над уровнем моря). Среди других высоких вершин — Сколио (2912 м), Стефани (2909 м), Скала (2866 м) и Туба (2801 м). В 1938 году гора вошла в состав первого в Греции национального парка.