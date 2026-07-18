Гора Олимп стала официальным претендентом на включение в список ЮНЕСКО
Гора Олимп в Греции вошла в число претендентов на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило Агентство по охране окружающей среды и изменению климата Греции (NECCA).
Фото: Petros Giannakouris / AP
Вопрос будет обсуждаться на заседании Комитета всемирного наследия в южнокорейском Пусане, которое пройдет с 19 по 29 июля. Греция начала процесс признания Олимпа объектом Всемирного наследия в 2014 году, включив его в предварительный список. В него входят объекты, которые страны затем могут официально номинировать в течение следующих пяти-десяти лет.
Заявку рассматривают 14 месяцев Международный совет по памятникам и достопримечательностям и Международный союз охраны природы. Затем рекомендации консультативных органов обсуждаются на заседании Комитета всемирного наследия, на котором представители 21 страны голосуют за номинированные объекты.
Самая высокая точка Олимпа — вершина Митикас (2917 м над уровнем моря). Среди других высоких вершин — Сколио (2912 м), Стефани (2909 м), Скала (2866 м) и Туба (2801 м). В 1938 году гора вошла в состав первого в Греции национального парка.
Статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО присуждается местам, имеющим выдающуюся универсальную ценность для человечества. В список ЮНЕСКО могут быть включены как природные объекты, например, Плато Путорана в России, так и архитектурные или культурные достопримечательности, например, цитадель Алеппо или гора Утайшань в Китае. Процесс включения подразумевает одобрение Комитета всемирного наследия, куда входит Греция, после оценки экспертными организациями, такими как Международный совет по охране памятников и достопримечательных мест и Международный союз охраны природы.
Гора Олимп является не только природной достопримечательностью, но и важным элементом древнегреческой мифологии, считаясь обителью богов, возглавляемых Зевсом. В Греции есть ещё одна местность с названием Олимпия — это древний город, где зародились Олимпийские игры. Это место является точкой отсчета для зажжения олимпийского огня перед каждым крупным спортивным событием, таким как Олимпийские игры в Париже в 2024 году или Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.