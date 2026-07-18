ТАСС: в Москве арестовали главу ЧВК «Паладин» Закревского

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Георгия Закревского, он — «основатель ЧВК "Паладин"», передает ТАСС. В картотеке Замоскворецкого суда указано, что Закревскому Г.К. вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — публичные призывы или оправдание терроризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Закревский

Фото: @VSP2024 / Youtube.com Георгий Закревский

Фото: @VSP2024 / Youtube.com

ТАСС сообщает, что Георгий Закревский ранее заявлял о работе ЧВК «Паладин» в разных странах с конца 2010-х годов. Он говорил, что в компании работают более 250 человек, добавляет агентство. «Осторожно, новости» пишут, что «мужчина позиционировал себя как эксперта по Ближнему Востоку и обещал выплачивать российским солдатам до 500 тысяч рублей за убийство иностранных бойцов ВСУ». Telegram-канал отмечает, что Георгий Закревский с самого начала поддерживал СВО, но высказывался за интенсификацию боевых действий, а позднее начал выступать с критикой властей России.