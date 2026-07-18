В Прикамье снизился объем вводимого жилья

В январе-июне 2026 года в Пермском крае в эксплуатацию сдано 9 639 квартир общей площадью 788,4 тыс. кв. м. Это на 17% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств введено в действие 546 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 9,4% меньше аналогичного периода предыдущего года.

В январе-июне 2026 года на территории Пермского края застройщиками было введено в эксплуатацию 167 единиц нежилых зданий общей площадью 210 393 кв. м.