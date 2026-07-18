За незаконное оформление 23 сим-карт жителю Удмуртии грозит срок

В Завьяловский районный суд передано уголовное дело 19-летнего жителя села Люкшудья. Молодого человека обвиняют в 23 эпизодах незаконного использования персональных данных — он регистрировал сим-карты на найденные в интернете фото чужих паспортов и продавал их, сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Житель села Люкшудья полностью признал вину. Преступную схему раскрыли сотрудники следственного комитета совместно с УФСБ и МВД по Удмуртии.

Уголовное дело возбуждено по статье 272.1 УК («Незаконные использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные»). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.

Карина Пырина