Зарубежные СМИ: Как пожары в Канаде повлияют на финал ЧМ-2026?

FIFA не будет переносить финал чемпионата мира по футболу из-за лесных пожаров. Об этом агентству Bloomberg заявили источники из Белого дома. К 18 июля из-за горящих лесов в Канаде Восточное побережье США окутал смог — в том числе и Нью-Йорк, где будет проходить финальный матч между Аргентиной и Испанией. По словам собеседников агентства, FIFA неформально обсудила перенос игры с администрацией президента США. Конкретного решения они не приняли, но в ассоциации полагают, что матч начнется вовремя, 19 июля в 22:00 мск. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alyssa Goodman / AP Фото: Alyssa Goodman / AP

Дым от канадских пожаров в районе Великих озер растянулся от Среднего Запада до Северо-Востока США, пишет Reuters. У озера Онтарио, на территории индейской резервации Коллинз, огонь вынудил жителей эвакуироваться на лодках и искать новое убежище. По словам жителей общины, от стоянок ничего не осталось. Эксперты в разговоре с Reuters связывают массовые пожары с изменением климата: из-за повышенной температуры в последние годы древесина стала высыхать и чаще гореть летом.

Стало тяжелее дышать миллионам жителей севера США, отмечает Associated Press. Густой дым окутал Вашингтон, и жители столицы проснулись на рассвете с потемневшим горизонтом. А пахнет так, будто кто-то устроил самый большой в мире пикник, говорят собеседники агентства. Источники дыма могут сохраняться еще как минимум неделю, поскольку пожары распространяются почти бесконтрольно, говорят синоптики Associated Press. 17 июля густая оранжевая дымка появилась над Нью-Йорком и частично скрыла силуэт Манхэттена. На этом фоне Дональд Трамп обвинил Канаду в ненадлежащем управлении лесами и пригрозил ввести дополнительные пошлины на канадские товары.

В офисе премьер-министра Марка Карни пока не ответили Трампу. Но местная газета Toronto Star напомнила последние слова канадского лидера. Тот 17 июля указывал на изменение климатической политики США, которая привела к лишним выбросам парниковых газов и поддержке нефтедобычи. А Вашингтону, по словам Карни, стоит снова начать бороться с глобальным потеплением.