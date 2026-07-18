Жители других регионов смогут проголосовать в Москве на выборах в сентябре

С 18 по 20 сентября в Москве для жителей других регионов также будет доступно голосование на выборах. Избиратели из Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей смогут проголосовать за высших должностных лиц своих субъектов. Для этого граждане должны будут заранее подать соответствующее заявление, а 18, 19 или 20 сентября воспользоваться терминалом электронного голосования на избирательном участке в столице, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Участие в голосовании будет доступно с помощью механизма «Мобильный избиратель». Заявление нужно подать с 3 августа по 14 сентября на портале «Госуслуг» или лично в любом МФЦ («Мои документы»). Также можно подать заявление в территориальных избирательных комиссиях по месту постоянной регистрации.

Избирательные участки в Москве будут работать с 08:00 до 20:00 в каждый из трех дней голосования. Жители регионов смогут посетить любой удобный участок с паспортом и отдать голос при помощи терминала. При этом голосование за высших должностных лиц шести субъектов РФ завершится с учетом разницы часовых поясов между регионами. Так, проголосовать за главу Республики Тыва можно будет до 16:00 мск 20 сентября, за губернатора Ульяновской области — до 19:00 мсук, за глав остальных регионов — до 20:00 мск.