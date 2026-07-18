Жители других регионов смогут проголосовать в Москве на выборах в сентябре
С 18 по 20 сентября в Москве для жителей других регионов также будет доступно голосование на выборах. Избиратели из Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей смогут проголосовать за высших должностных лиц своих субъектов. Для этого граждане должны будут заранее подать соответствующее заявление, а 18, 19 или 20 сентября воспользоваться терминалом электронного голосования на избирательном участке в столице, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
Участие в голосовании будет доступно с помощью механизма «Мобильный избиратель». Заявление нужно подать с 3 августа по 14 сентября на портале «Госуслуг» или лично в любом МФЦ («Мои документы»). Также можно подать заявление в территориальных избирательных комиссиях по месту постоянной регистрации.
Избирательные участки в Москве будут работать с 08:00 до 20:00 в каждый из трех дней голосования. Жители регионов смогут посетить любой удобный участок с паспортом и отдать голос при помощи терминала. При этом голосование за высших должностных лиц шести субъектов РФ завершится с учетом разницы часовых поясов между регионами. Так, проголосовать за главу Республики Тыва можно будет до 16:00 мск 20 сентября, за губернатора Ульяновской области — до 19:00 мсук, за глав остальных регионов — до 20:00 мск.
Практика проведения электронного голосования на выборах в Москве с использованием терминалов активно развивается. В сентябре 2023 года на выборах мэра Москвы 80% избирателей предпочли голосование электронно, а на выборах в Мосгордуму 2024 года доля онлайн-голосов превысила 95%. С 2022 года в столице применяются электронные списки избирателей, позволяющие москвичам голосовать на любом участке города.
В целом, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе в 2025 году проводилось в 24 регионах, а в сентябре 2026 года 34 российских региона подали заявки на его использование. Москва при этом применяет собственную платформу для онлайн-голосования, которая была успешно протестирована, в том числе, на стресс-устойчивость и попытки атак. Однако в первый день голосования на выборах мэра в 2023 году были зафиксированы жалобы на нестабильную работу сервисов и задержки СМС для участия в ДЭГ из-за хакерских атак.
В связи с ростом популярности дистанционного голосования в Москве было принято решение сократить количество физических избирательных участков — с 3,4 тыс. до 2 тыс., так как нагрузка на них снижается. Также, по новому порядку голосования, принятому Мосгоризбиркомом к сентябрьским выборам в Мосгордуму, ДЭГ стало общедоступным по умолчанию, а для голосования бумажным бюллетенем требуется предварительная заявка. Этот заявительный порядок для бумажных бюллетеней рассматривается как способ экономии средств на организацию выборов.