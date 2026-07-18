Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле ж/д узла в Новосибирской области

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло около города Карасук Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Рядом с эпицентром землетрясения находится узел Западно-Сибирской железной дороги. Разрушений и пострадавших нет, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Предыдущее землетрясение произошло в Новосибирской области 16 июля. Тогда магнитуда составила 4. Эпицентр находился в Усть-Чемском сельсовете, примерно в 70 км от Новосибирска.