Удмуртию объединят скоростным речным сообщением с пятью регионами России

Удмуртия будет объединена скоростным речным сообщением с Нижегородской областью, Марий Эл, Чувашией, Татарстаном и Пермским краем. Первый рейс судна на подводных крыльях «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь отправится 27 июля, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: речной флот «Водолет» Фото: речной флот «Водолет»

На пути из Казани в Сарапул «Метеор» будет останавливаться в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. В Сарапуле судно встанет на ночную стоянку. На следующий день рейс продолжится до Перми с остановками в Чайковском, Усть-Качке и Краснокамске. После прибытия в Пермь — обратный путь по тому же маршруту.

«Такой составной маршрут позволяет пассажирам совершать поездки как между конечными пунктами, так и между промежуточными остановками»,— сообщает Нижегородский оператор речного флота «Водолет», который запускает регулярные составные рейсы между регионами.

Карина Пырина