Переводы раскроют все карты

Совет Федерации возложил на банки обязанность раскрывать все комиссии за переводы и платежи. Предложенный Госдумой закон о прозрачности финансовых операций одобрили 17 июля. Теперь клиенты получат информацию о переводах, онлайн-платежах и обслуживании карт прямо в отделении или на сайте кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Госдуме считают, что инициатива поможет исключить скрытые платежи. Директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков полагает, что депутаты борются со следствием, а не с причиной проблемы:

«После появления СБП размер комиссии значительно снизился, и, с моей точки зрения, существенной величины при денежном переводе он из себя не представляет. С другой стороны, клиенту всегда приятно знать, сколько реально денег будет стоить та или иная транзакция, и, исходя из этого, выбирать соответствующего провайдера.

С этой точки зрения, считаю решение правильным. Комиссия на розничные платежи в рамках ограниченных сумм, как правило, минимальная. Если мы говорим о существенных денежных переводах, здесь могут быть какие-то подводные камни, допустим, 2%. Это делается, я так понимаю, чтобы люди проще воспринимали то, что написано в договоре».

Стандарты раскрытия условий переводов депутаты разрабатывали совместно с Центробанком, Минфином и бизнесом. Эта инициатива защитит не только рядовых клиентов банков, говорит член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов:

«Даже у профессиональных участников рынка, которые ведут предпринимательскую деятельность, зачастую происходят многомиллионные ошибки. Допустим, индивидуальный предприниматель пытается снять деньги со своего счета и обнаруживает, что у него там ушло 8-10% от суммы. Такие кейсы есть в российском банковском секторе.

Инициатива, с одной стороны, может быть направлена на каких-то бытовых граждан, которые не особо грамотны финансово. Но, с другой стороны, я могу вам из практики сказать, что она поможет в том числе профессиональным участникам, бухгалтерам, финансистам, которые совершают те или иные операции».

Раскрытие информации будет осуществляться на основе отраслевых стандартов, пояснили в Госдуме. Их еще предстоит разработать. ЦБ рекомендовал банкам повысить прозрачность переводов еще в 2019 году. Теперь для финансовых организаций появились правовые рамки этой инициативы.

Леонид Пастернак