Минтруд: на «Госуслугах» можно будет узнавать о мерах соцподдержки в чат-боте

Пользователи «Госуслуг» смогут узнать о доступных мерах социальной поддержки через чат-бот на портале, описав там свою жизненную ситуацию. Внесенное Минтрудом соответствующее постановление утвердило правительство. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты Александр Кожевников.

«Важно, чтобы вся информация предоставлялась не только по принципу "единого окна", но и через удобные и привычные инструменты», — отметил господин Кожевников (цитата по «РИА Новости»). По его словам, нововведение будет удобно для тех людей, которые могут претендовать сразу на несколько мер поддержки — например, на выплаты и технические средства реабилитации.